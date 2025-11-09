Antonio Panini | Ferrari lo licenziò e papà inventò le figurine Vi racconto come scelse Velasco
Il figlio ricorda papà Giuseppe, grande dirigente modenese, nato 100 anni fa: "Dall’azienda che lo ha reso famoso nel mondo, al club di pallavolo. Era un vulcano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serena Rossi protagonista della serie Rai 'La famiglia Panini'. -L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiva
Il figlio di Giuseppe Panini: «Da ragazzo mio padre lavorò in Ferrari, ma il Commendatore lo licenziò. Gli trapiantarono il midollo di vitello per salvarlo dalla tubercolosi» - Cent’anni fa nasceva il creatore delle figurine calcistiche. Lo riporta msn.com