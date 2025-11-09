Antonio Betato il Paese dei Faraoni all’albumina

Cms.ilmanifesto.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La massa dei piloni e dei colonnati si staglia nell’ombra, la luna che si è appena alzata dietro il doppio colonnato sembra restare all’orizzonte, bassa e rotonda, senza muoversi, apposta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

antonio betato il paese dei faraoni all8217albumina

© Cms.ilmanifesto.it - Antonio Betato, il Paese dei Faraoni all’albumina

News recenti che potrebbero piacerti

Da Beato Angelico ai Faraoni, 5 mostre da non perdere in autunno - Sarà un autunno pieno di capolavori irripetibili ed esperienze artistiche ricche di suggestioni quello che ci attende, come dimostrano alcune delle mostre in programma a partire da settembre. Come scrive ansa.it

Da Beato Angelico ai Faraoni, le grandi mostre dell’autunno - La stagione autunnale è quella delle grandi mostre in musei e centri espositivi in tutta Italia: dai fasti della Belle Époque alle grandi scoperte archeologiche, con reperti in arrivo dall’Egitto dei ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Betato Paese Faraoni