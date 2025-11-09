Mentre Sinner si prepara ad affrontare un girone di ferro alle Finals, è arrivato l’annuncio sconvolgente che ha scosso tutti i fan dell’azzurro. Dietro ai trionfi di Jannik Sinner non c’è solo talento, ma un’organizzazione impeccabile che lavora nell’ombra, giorno dopo giorno. La stagione 2025 del campione altoatesino è stata quella della consacrazione, ma anche della resilienza: dopo la squalifica di tre mesi per Clostebol, il ritorno in campo ha segnato un crescendo di maturità, lucidità e precisione tecnica che testimoniano la qualità del lavoro del suo staff. Al centro di questo equilibrio ci sono state due figure chiave: Simone Vagnozzi e Darren Cahill, i due allenatori che hanno saputo fondere metodo, fiducia e rigore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Annuncio sconvolgente, Sinner con un altro team: è ufficiale