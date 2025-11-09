Anime imperdibili di ogni decennio dagli anni 60 ad oggi
Il mondo dell’ anime ha attraversato un lungo percorso di evoluzione, affermandosi come un fenomeno di portata globale nel settore dell’intrattenimento. La sua storia, ricca di titoli iconici, personaggi memorabili e innovazioni narrative, si sviluppa attraverso decenni che hanno contribuito a definire il suo ruolo attuale. In questa analisi si approfondiscono le tappe principali di questa evoluzione, evidenziando le serie che hanno segnato indelebilmente la storia del genere. gli anni ’60: astro boy. Negli anni ’60, l’ anime ha riscosso un successo senza precedenti con la creazione di Astro Boy, opera di Osamu Tezuka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
5 anime imperdibili degli anni 60 che dovreste recuperare - Negli anni '60 nacque la magia dell'anime: cinque serie che hanno segnato l'inizio di un'arte destinata a conquistare il mondo. Riporta anime.everyeye.it