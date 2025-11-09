Angelo Branduardi colpito da un malore prima del concerto a Roma | ricoverato per accertamenti clinici
Angelo Branduardi è stato costretto ad annullare il concerto in programma per oggi, domenica 9 novembre, a Roma, a causa di un malore che lo ha colpito prima di partire per la Capitale. Ora è ricoverato nella provincia di Varese per aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Angelo Branduardi ricoverato per un malore: rinviata la data di Roma del tour dlvr.it/TP8VFb #AngeloBranduardi #ConcertiItalia #MusicaLive #TourMusicale #Malore - X Vai su X
Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi arrivano a Trento con «»: un viaggio tra parole, musiche e immagini per raccontare la vita e l’eredità di un santo straordinario. In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d’Italia, per cel - facebook.com Vai su Facebook
Malore per Angelo Branduardi poco prima del concerto a Roma: ricoverato in ospedale, ecco come sta il musicista - Il cantautore 73enne è stato ricoverato per accertamenti dopo un malore. Segnala ilfattoquotidiano.it
Angelo Branduardi ricoverato nel varesottto per accertamenti dopo un leggero malore: annullato concerto a Roma - La tappa romana del tour di Angelo Branduardi, prevista per domani, domenica 9 novembre, è stata rinviata a causa di un lieve malore che ha colpito l'artista, residente a Beder ... Secondo varese7press.it
Branduardi, lieve malore: ricoverato per accertamenti clinici. Annullato in concerto di domenica 9 a Roma - Domani sera, domenica, Angelo Branduardi avrebbe dovuto esibirsi a Roma ma il concerto è stato rinviato. Lo riporta msn.com