Angelo Branduardi colpito da un malore prima del concerto a Roma | ricoverato per accertamenti clinici

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Branduardi è stato costretto ad annullare il concerto in programma per oggi, domenica 9 novembre, a Roma, a causa di un malore che lo ha colpito prima di partire per la Capitale. Ora è ricoverato nella provincia di Varese per aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

