Andrea Delogu tornerà ufficialmente in gara a Ballando con le stelle. A sorpresa, nel corso della puntata di sabato 8 novembre, Milly Carlucci ha rivelato che la conduttrice è pronta a rientrare in pista nel talent show di Rai1. Sono passati venti giorni da quando Evan, 18 anni, il fratello di Andrea, è morto a seguito di un terribile incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini. Era un mercoledì, Andrea stava andando a provare la coreografia che avrebbe dovuto ballare il sabato sera a Ballando con le stelle, e da quel momento ha messo in stand by la sua partecipazione al programma. Lo shock per la morte del fratello, che lei aveva definito “ il fratello più bello del mondo ”, ha preso il sopravvento e così ha giustamente deciso di mettere in pausa il lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Andrea Delogu tornerà ufficialmente in gara a Ballando con le stelle, ti aspettiamo. Un grosso bacio”: l’annuncio di Milly Carlucci