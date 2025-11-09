Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle | rientro il 15 novembre dopo il lutto per il fratello Evan

Ilfogliettone.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle sabato 15 novembre, due settimane dopo la morte del fratello Evan Oscar, come annunciato da Milly Carlucci durante la puntata dell’8 novembre su Rai1. Il ritorno annunciato in diretta da Milly Carlucci. Durante la puntata di sabato 8 novembre, la conduttrice Milly Carlucci ha confermato il rientro di Andrea Delogu nel dance show di Rai1, dopo due settimane di assenza per lutto familiare. L’annuncio è arrivato in chiusura di serata, poco dopo l’eliminazione ufficiale de La Signora Coriandoli. “Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio”, ha detto Carlucci rivolgendosi in diretta alla collega, che tornerà in coppia con il ballerino e maestro Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

andrea delogu torna a ballando con le stelle rientro il 15 novembre dopo il lutto per il fratello evan

© Ilfogliettone.it - Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle: rientro il 15 novembre dopo il lutto per il fratello Evan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

andrea delogu torna ballandoAndrea Delogu torna a Ballando con le stelle! Annuncio Milly/ “Dovrà disputare uno spareggio” e web s’infuria - L' annuncio di Milly Carlucci: "Dovrà disputare uno spareggio" e web s'infuria ... ilsussidiario.net scrive

andrea delogu torna ballandoMilly Carlucci svela quando e come torna Andrea Delogu a Ballando con le Stelle - Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle, dopo il tragico lutto: Milly Carlucci svela quando e in quale modalità. mondotv24.it scrive

andrea delogu torna ballandoBallando con le Stelle: Andrea Delogu torna a ballare, chi è stato eliminato tra Nancy Brilli e signora Coriandoli - L'annuncio ufficiale di Milly Carlucci sul ritorno della conduttrice dopo la morte del fratello, chi ha superato il ballottaggio rimasto in sospeso nella sesta puntata ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Delogu Torna Ballando