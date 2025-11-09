Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle | rientro il 15 novembre dopo il lutto per il fratello Evan

Andrea Delogu tornerà in gara a Ballando con le Stelle sabato 15 novembre, due settimane dopo la morte del fratello Evan Oscar, come annunciato da Milly Carlucci durante la puntata dell’8 novembre su Rai1. Il ritorno annunciato in diretta da Milly Carlucci. Durante la puntata di sabato 8 novembre, la conduttrice Milly Carlucci ha confermato il rientro di Andrea Delogu nel dance show di Rai1, dopo due settimane di assenza per lutto familiare. L’annuncio è arrivato in chiusura di serata, poco dopo l’eliminazione ufficiale de La Signora Coriandoli. “Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio”, ha detto Carlucci rivolgendosi in diretta alla collega, che tornerà in coppia con il ballerino e maestro Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle: rientro il 15 novembre dopo il lutto per il fratello Evan

