Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle Il padre | Nel nome di Evan

Rimini, 9 novembre 2025 – Andrea Delogu torna in tv. Lo farà per Evan, il fratello morto a soli 18 anni in un incidente stradale in moto il 29 ottobre a Bellaria. Da oggi riparte su RaiDue La porta magica, il programma pomeridiano condotto dalla showgirl riminese, che racconta storie di coraggio e di rinascita. La Rai, dopo la morte di Evan, aveva sospeso la messa in onda del programma (le puntate sono registrate) per rispetto del lutto di Andrea. Che tornerà, da sabato prossimo, anche a Ballando con le stelle. Operaio se ne va con una mail di fuoco: “Solo pretese, sono stanco. Non mi mancherete”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

