Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello
Milly Carlucci ha annunciato, durante l'ultima puntata del programma, che la conduttrice radiofonica rientrerà in gara ma dovrà superare lo spareggio. 🔗 Leggi su Golssip.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande Hotel ti aspetta in edicola. Mette-Marit di Norvegia: il triste annuncio della futura regina malata. De Filippi-Fagnani: che belve di amiche. Il dramma di Andrea Delogu. E poi tante storie, racconti, fotoromanzi e cucina d'autunno. #grandhotelrivista #edico - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu, dopo la morte del fratello il futuro a «Ballando» è in dubbio - X Vai su X
Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle? Lo spareggio a tre che decide tutto - Andrea Delogu tornerà in pista con lo spareggio a tre con Filippo Magnini e Marcella Bella nella puntata di sabato 15 novembre a Ballando con le Stelle. Scrive libero.it
Dopo la tragica morte di suo fratello, Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle - Lo ha annunciato Milly Carlucci: la conduttrice tornerà in gara il 15 novembre, nonostante il gravissimo lutto che l'ha colpita ... Riporta vanityfair.it
Andrea Delogu torna in gara a 'Ballando con le Stelle' dopo la tragica morte del fratello: l’annuncio in diretta - La 43enne il prossimo sabato, 15 novembre, sarà in pista all’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma. Riporta gossip.it