Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello

Golssip.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milly Carlucci ha annunciato, durante l'ultima puntata del programma, che la conduttrice radiofonica rientrerà in gara ma dovrà superare lo spareggio. 🔗 Leggi su Golssip.it

andrea delogu torna a ballando con le stelle dopo la morte del fratello

© Golssip.it - Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello

