Andare oltre il Muro senza nostalgie per la Cortina di ferro
Roma, 9 nov – Trentasei anni fa il Muro di Berlino crollava. Un evento che per molti segnò la fine della storia, per altri l’inizio di una nuova speranza. Ma se a distanza di oltre tre decenni la memoria di quella notte continua a scuotere le coscienze europee, è forse giunto il momento di guardare a quell’episodio senza retorica e senza nostalgia. Perché se troppo spesso, oggi, una certa politica disillusa si rifugia nella malinconia della “cortina di ferro”, dal lato liberale si commette un errore speculare: trasformare questa ricorrenza in una liturgia del libero mercato. Il Muro di Berlino e il decennio perso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
