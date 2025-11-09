Anche nel 2025 PA Racing conquista grandi risultati
Il team bergamasco si conferma protagonista in tutti i campionati, dal CIAR alla Coppa Rally di Zona. Affidabilità e velocità sono state le caratteristiche più apprezzate dai piloti di tutta Italia. Fino ad ora, il 2025 è stato un anno tanto impegnativo quanto ricco di successi per il team bergamasco PA RACING. Nonostante la stagione . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
