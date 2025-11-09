Questo approfondimento analizza alcune delle relazioni che, durante la decennale messa in onda di Friends, avrebbero meritato di evolversi fino a diventare la coppia principale. Sebbene il finale della serie abbia sancito il ritorno di Ross e Rachel e la crescita felice di Monica e Chandler, ci sono state diverse storie d’amore parallele che avrebbero potuto offrire sviluppi più duraturi e significativi. le coppie che avrebbero potuto durare di più. 1. joey tribbiani e rachel green. La relazione tra Joey (Matt LeBlanc) e Rachel (Jennifer Aniston) nacque da un’amicizia molto forte, che si sviluppò in un’intimità che avrebbe potuto essere la base di qualcosa di più stabile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Amicizia tra cinque amici che avrebbero dovuto durare di più