Amici | Vittoria Markov replica ad Alessandra Celentano dopo 10 anni
Dieci anni possono cambiare tutto. Per Vittoria Markov, ex allieva di Amici, è il tempo di guardare indietro senza rabbia. Un vecchio filmato dello scontro con Alessandra Celentano è tornato sui social e ha riaperto ricordi forti. Vittoria ha deciso di dire la sua, con toni pacati e uno sguardo nuovo su quel periodo. Nei paragrafi sotto trovate il suo messaggio, il contesto di allora e un confronto con il presente del programma. Vittoria Markov ad Amici: l’anno della maglia di Veronica Peparini. Era l’edizione di Andreas Muller, Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e Michele Merlo. Veronica Peparini diede a Vittoria Markov la famosa maglia che valeva il banco. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
