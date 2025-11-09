Amici | Vittoria Markov replica ad Alessandra Celentano dopo 10 anni

Anticipazionitv.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni possono cambiare tutto. Per Vittoria Markov, ex allieva di Amici, è il tempo di guardare indietro senza rabbia. Un vecchio filmato dello scontro con Alessandra Celentano è tornato sui social e ha riaperto ricordi forti. Vittoria ha deciso di dire la sua, con toni pacati e uno sguardo nuovo su quel periodo. Nei paragrafi sotto trovate il suo messaggio, il contesto di allora e un confronto con il presente del programma. Vittoria Markov ad Amici: l’anno della maglia di Veronica Peparini. Era l’edizione di Andreas Muller, Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e Michele Merlo. Veronica Peparini diede a Vittoria Markov la famosa maglia che valeva il banco. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

amici vittoria markov replica ad alessandra celentano dopo 10 anni

© Anticipazionitv.it - Amici: Vittoria Markov replica ad Alessandra Celentano dopo 10 anni

Scopri altri approfondimenti

amici vittoria markov replicaAmici, ballerina torna a parlare della sua esperienza nel talent: “Non ho mai avuto il coraggio di espormi su questo argomento ma…” - La ballerina durante la sua edizione ad Amici fu oggetto di critiche sul suo fisico da parte di Alessandra Celentano ... isaechia.it scrive

Amici, Giulia Stabile accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici: arriva la replica della ballerina! - L'ex vincitrice di Amici, la ballerina Giulia Stabile, è stata accusata di essersi sottoposta a troppi ritocchi estetici. Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Amici Vittoria Markov Replica