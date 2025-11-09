Amici 25 alex calu | età vita privata studi e Instagram del ballerino

profilo di alex calu: il giovane talento di amici 25. Il nome di Alex Calu si distingue tra gli allievi della nuova edizione di Amici. Giovane ballerino con già alle spalle un considerevole percorso e diverse esperienze nel settore, ha rapidamente conquistato il favore di pubblico e insegnanti, diventando uno dei personaggi più amati di questa stagione. Nato a Napoli, ha 19 anni e si è specializzato principalmente nel ballo latino-americano, conquistando il titolo di campione italiano Under 21. La sua formazione si è sviluppata sotto la guida di Veronica Peparini, che ha riconosciuto il suo grande talento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amici 25 alex calu: età vita privata studi e Instagram del ballerino

News recenti che potrebbero piacerti

Una lezione a sorpresa per Alex della maestra Celentano, la reazione di Flavia dopo aver indossato la maglia della sfida… Clicca qui e rivedi la puntata di oggi di #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

ALEX vs MICHELE: chi indosserà la maglia di #Amici25? - X Vai su X

Amici 25, chi è Alex Calu: età, dove vive, studi, vita privata, Instagram. Tutto sul ballerino - Alex è tra gli allievi più amati di questa edizione di Amici, oltre che un giovane ballerino con alle spalle già diverse esperienze. Scrive msn.com

Alex Calu choc ad Amici 25: “Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo”/ Il gesto di Maria De Filippi - Alex Calu si racconta ad Amici 25, facendo una rivelazione molto delicata a Maria De Filippi: "Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo" Nella scuola di Amici 25 è arrivato un nuovo compito per uno ... Come scrive ilsussidiario.net

Amici 25, anticipazioni speciale 9 novembre: Celentano esce furiosa, voto 10 per Riccardo - La maestra Celentano lascerà infastidita lo studio sul finire della settima puntata di Amici, già registrata ma in onda domenica 9 novembre ... Segnala it.blastingnews.com