Ambulanza contro auto | tre feriti tra cui il minorenne nel mezzo di soccorso

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 9 novembre 2025 – Incidente stradale tra un’autoambulanza in servizio ed una automobile alle porte di San Giovanni in Persiceto con il bilancio di tre feriti in modo lieve compreso il trasportato del mezzo di soccorso, un minorenne. E’ successo sabato nel tardo pomeriggio in via Bologna all’altezza del civico 150 davanti ad un distributore di carburanti e autolavaggio. Secondo quanto si è potuto apprendere, l’ambulanza con a bordo, oltre ai sanitari, il ragazzino e il padre, mentre superava le auto in marcia è andata a impattare contro un’utilitaria, una Kia Picanto, condotta da una donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza contro auto: tre feriti, tra cui il minorenne nel mezzo di soccorso

