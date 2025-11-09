ambulanza con a bordo paziente in codice rosso tampona auto soccorsi in azione

Endine Gaiano. Incidente domenica pomeriggio lungo la Statale 42, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un’auto e un’ambulanza. È successo intorno alle 13.40 nel tratto di strada compreso tra Lovere e Bergamo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Casazza, l’ambulanza stava procedendo con sirene e lampeggianti accesi per il trasferimento urgente di un paziente in codice rosso, quando avrebbe tamponato una Ford Focus che la precedeva e che stava svoltando a destra. A seguito dell’impatto, la conducente dell’auto è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Lovere per accertamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

