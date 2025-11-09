Ambulante abusivo va in escandescenza e si scaglia contro gli agenti

Un ambulante abusivo è andato in escandescenza e si è scagliato contro gli agenti della polizia locale. I fatti sono accaduti a piazza Navona, dove un uomo è stato arrestato.Secondo quanto appreso, una pattuglia del gruppo I stava effettuando i consueti servizi di vigilanza nel centro storico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

