Ambiente premio FVGreen anche a Area Science Park e Insiel

Ha avuto luogo ieri la cerimonia di consegna del Premio FVGreen, istituito dalla Regione tramite la direzione ambiente per valorizzare le best practices in campo ambientale, economico e sociale nel territorio regionale. Il riconoscimento, che ha visto tra i premiati realtà triestine quali Area. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

ambiente premio fvgreen areaAmbiente: Premio FVGreen della Regione per best practices - Il Premio FVGreen è stato assegnato dalla Regione Friuli Venezia Gulia a istituzioni, aziende, enti e realtà che si sono distinte per best practices in campo ambientale. Segnala msn.com

ambiente premio fvgreen areaFVG più green e sostenibile: tutti i vincitori premiati da Fedriga e Scoccimarro - Premiati a Trieste i progetti sostenibili in Friuli Venezia Giulia per ambiente, economia e società. Scrive nordest24.it

ambiente premio fvgreen areaAmbiente: Scoccimarro, Premio FVGreen valorizza progetti sostenibili - Domani sera al Teatro Verdi saranno consegnati i riconoscimenti alle sei iniziative virtuose nei settori delle risorse idriche, dell'energia e del clima Trieste, 7 nov - ilgazzettino.it scrive

