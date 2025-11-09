Ambasciata russa contro Calenda | tatuaggio con tryzub offende memoria vittime del nazionalismo ucraino

Carlo Calenda L’ambasciata russa in Italia ha accusato Carlo Calenda di aver mostrato sostegno al nazionalismo ucraino, dopo la pubblicazione su X di un tatuaggio con il tridente simbolo dell’Ucraina. In un comunicato diffuso sui canali ufficiali, l’ambasciata ha sostenuto che il simbolo scelto dal leader di Azione – il tryzub, il tridente che campeggia nello stemma nazionale ucraino – equivarrebbe a una “adesione volontaria” a figure del nazionalismo ucraino del XX secolo come Symon Petljura, Stepan Bandera e Roman Shukhevych, ritenuti da Mosca responsabili di crimini contro diverse comunità etniche. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ambasciata russa contro Calenda: tatuaggio con tryzub “offende memoria vittime del nazionalismo ucraino”

Altre letture consigliate

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia esprime il suo pieno sostegno e la solidarietà a Il’dar Amirovic Abdrazakov, Artista Emerito della Federazione Russa, vincitore di numerosi concorsi internazionali nonché solista del Teatro Mariinskij e del Teatro - facebook.com Vai su Facebook

Richiamo formale della Farnesina all’ambasciata russa. La convocazione dopo le parole di Maria Zakharova sul crollo della Torre dei Conti: «Le dichiarazioni aggressive di Mosca rafforzano il nostro sostegno a Kyiv» - X Vai su X

Ucraina, l’ambasciata russa contro Calenda: “Il tatuaggio del tridente è da seguace dei nazisti” - "Ma il politico italiano Carlo Calenda, come del resto alcuni altri suoi malcapitati colleghi, davvero comprende cosa significhi il simbolo che si è fatto ... Da msn.com

L'ambasciata russa contro il leader di Azione Calenda : "Il Tridente ucraino è un simbolo nazista" - "Ma il politico italiano Carlo Calenda, oltre ad altri colleghi meno fortunati, capisce l'essenza del simbolo che ha applicato sul corpo? Riporta iltempo.it

Ucraina, ambasciata russa a Roma critica Calenda per il tatuaggio. E lui replica: "Verrete sconfitti come l'Urss" - L'ambasciata russa a Roma ha criticato il leader di Azione, Carlo Calenda, per essersi tatuato il tridente ucraino, che è lo stemma nazionale dell'ex Repubblica sovietica. Da reggiotv.it