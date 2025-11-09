Amazon | i resi per Natale cambiano Ecco come

In occasione del Natale 2025 cambia la politica dei resi di Amazon. Per le festività natalizie la maggior parte degli articoli delle categorie moda e fitness, alimenti e bevande, bellezza e salute, prodotti per animali domestici, giardino e giardinaggio, arredamento e dispositivi acquistati tra il 1 novembre e il 25 dicembre 2025 possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla data di consegna. Un sistema questo che permette di cambiare i doni più sgraditi e venire incontro ai clienti più indecisi. Come funziona il reso Amazon senza le condizioni natalizie. Il cambiamento del colosso dell’e commerce è riportato oggi su Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online