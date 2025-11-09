Allerta meteo in Campania prorogata fino alle 6 di lunedì 10 novembre

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prorogata fino alle 6 di domani mattina l'allerta meteo per temporali in Campania, in particolare nell'area sud della regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

