Allegri siamo troppo attendisti! Analisi Parma-Milan 2-2 | ma anche…

Parma-Milan 2-2, un pareggio che sa di sconfitta e Allegri che forse deve cambiare qualcosa in queste situazioni. Nel video l'analisi tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, siamo troppo attendisti! Analisi Parma-Milan 2-2: ma anche…

#ParmaMilan, #Allegri: "Abbiamo buttato due punti, siamo stati dei polli" #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X

Allegri: «Quel pallone va buttato in tribuna, invece abbiamo preso gol e siamo andati in bambola. Due punti buttati» A Sky Sport dopo Parma-Milan 2-2: «Tra Pisa Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti e ne abbiamo lasciati sette. Bisogna dare battaglia - facebook.com Vai su Facebook

Allegri: “Fatti passi avanti, Modric troppo intelligente. E su Juve-Milan…” - Dopo un grande primo tempo il ‘Diavolo’, complice pure l’espulsione di Pervis Estupinan poco prima dell’ora di gioco, ha abbassato il baricentro concentrandosi esclusivamente sul difendere il ... Scrive calciomercato.it

Atalanta-Milan, Allegri: "Troppi errori tecnici, Leao? Non stava bene" - L'allenatore del Milan analizza con lucidità il pareggio di Bergamo in un match difficile contro l'Atalanta: "Ho detto ai ragazzi che devono essere contenti e che serve mantenere equilibrio". Lo riporta sport.sky.it

Allegri scherza: "Ci siamo allenati bene per la fase difensiva..." - Massimiliano Allegri in purezza: ripartenze, verticalità, attenzione ossessiva in fase difensiva, sofferenza e sacrificio nella lunghissima mezzora (abbondante) con un uomo in meno contro il Napoli. Si legge su gazzetta.it