Allegri siamo troppo attendisti! Analisi Parma-Milan 2-2 | ma anche…

Parma-Milan 2-2, un pareggio che sa di sconfitta e Allegri che forse deve cambiare qualcosa in queste situazioni. Nel video l'analisi tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

