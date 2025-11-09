Allegri | Quel pallone va buttato in tribuna invece abbiamo preso gol e siamo andati in bambola Due punti buttati

Allegri a Sky Sport dopo Parma-Milan 2-2: «Due punti buttati, non so come sarebbe finita se avessimo portato il 2-0 alla fine del primo tempo. In quel momento sicuramente si poteva far meglio. Però poi eravamo imbambolati, nel secondo tempo in area non abbiamo marcato, abbiamo subito tante situazioni da fallo laterale. Poi ci siamo ripresi, abbiamo creato tre palle gol importanti e non le abbiamo concretizzate». Gli ricordano ancora dell’errore di Estupinan che ha favorito il gol del 2-1. «Piuttosto quella palla la butti in tribuna, alla fine del primo tempo. La partita non dico che fosse semplice ma era bene avviata, a quel punto sul 2-1 perdi il vantaggio psicologico, dovevamo continuare a lottare anche dentro l’aria, giocare con intelligenza». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

