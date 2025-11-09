Allegri mastica amaro | Due punti buttati siamo stati un po’ polli
Le parole dell’allenatore rossonero nel post partita della sfida del ‘Tardini’: ecco quanto dichiarato Amaro in bocca per il Milan che sciupa il doppio vantaggio maturato grazie alle reti di Saelemaekers e Leao e si fa raggiungere dal Parma. Gli uomini di Cuesta hanno avuto il merito di non essere mai usciti dalla partita riuscendo a ritagliarsi le occasioni giuste; partita dai due volti analizzata da Massimiliano Allegri nella consueta intervista post partita ai microfoni di Sky. Ecco le parole del tecnico livornese: Le parole di Massimiliano Allegri dopo Parma-Milan (Ansa Foto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
