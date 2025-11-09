Allegri dopo Parma-Milan | Estupinan non giocava da tanto Due gol quasi regalati

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Parma-Milan: “Estupinan non giocava da tanto. Due gol quasi regalati”

Le ultime da Milanello dopo la conferenza di #Allegri alla vigilia di #ParmaMilan ? Dall’obiettivo Scudetto a una buona notizia su #Pulisic, ce ne parla il nostro Stefano Bressi - facebook.com Vai su Facebook

Allegri dopo Atalanta-Milan: "L'importante è crescere con la consapevolezza del percorso che stiamo facendo" - X Vai su X

Allegri deluso dopo Parma-Milan: “Siamo stati dei polli. Questi sono due punti buttati” - Allegri se l’è presa con i suoi giocatori che non sono stati attenti e compatti nei momenti topici dell’incontro. Scrive fanpage.it

Parma-Milan 2-2, le pagelle: Bernabé illumina (7), Leao non basta (7). Allegri a pari punti col Napoli - Dopo il doppio vantaggio firmato da Saelemaekers prima e Rafa Leao poi, infatti, uno splendido tiro a giro di Bernabé ha riaperto la partita. Segnala msn.com

Allegri: «Quel pallone va buttato in tribuna, invece abbiamo preso gol e siamo andati in bambola. Due punti buttati» - 2: «Tra Pisa Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti su sette. Segnala ilnapolista.it