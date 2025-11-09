Allegri dopo Parma Milan | Due punti buttati Imbambolati a inizio ripresa proprio addormentati Colpa di Estupinan? Dico che…

Allegri dopo Parma Milan: «Due punti buttati. Imbambolati a inizio ripresa, proprio addormentati. Colpa di Estupinan? Dico che.». Le parole del tecnico. Al termine di Parma-Milan, match andato in scena allo Stadio Ennio Tardini, terminato 2-2, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: DUE PUNTI BUTTATI – «Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48?, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri dopo Parma Milan: «Due punti buttati. Imbambolati a inizio ripresa, proprio addormentati. Colpa di Estupinan? Dico che…»

