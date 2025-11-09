Alleanza Verdi e Sinistra propone una tassa straordinaria per l’1% più ricco del Paese | possibile gettito di 26 miliardi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova imposta sulle grandi ricchezze e sulle rendite straordinarie. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) presenta una strategia per ridurre le disuguaglianze e colpire le rendite elevate. Marco Grimaldi, nella foto d’apertura, esponente del partito, ha illustrato a La7 nel corso di Omnibus le principali misure: una tassa di solidarietà sulle imprese degli armamenti e su quelle energetiche fossili, che hanno ottenuto guadagni eccezionali grazie a conflitti e crisi economiche. Inoltre, Avs propone un contributo straordinario sull’1% più ricco della popolazione, pari all’ 1,3% del patrimonio, che potrebbe generare fino a 26 miliardi di euro all’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il candidato Angelo Motta di Alleanza Verdi Sinistra lancia la sfida dal #DeltaDelPo: “Non servono slogan, servono ascolto e presenza reale” #elezioniregionali2025 #veneto #ambiente #sviluppo provincia di #rovigo - facebook.com Vai su Facebook
"Non può esistere il diritto ad avere una casa senza il dovere di pagare un affitto! Non possono esistere solo i diritti senza i doveri!" Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) in un acceso confronto con Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) a #drittoerovescio - X Vai su X
Avs propone una tassa extra per l'1% più ricco della popolazione: "Può generare 26 miliardi" - La ricetta del partito illustrata da Marco Grimaldi: stop al Ponte sullo stretto e un'imposta di solidarietà sulle imprese degli armamenti e su quelle energetiche fossili ... Lo riporta today.it
Alleanza Verdi Sinistra, a Forino l’apertura del Comitato Elettorale di Luigi Tuccia - Sabato 8 novembre, in Piazza Municipio a Forino, alle ore 16:30 si terrà l’apertura ufficiale del Comitato Elettorale di Luigi Tuccia, candidato alle Elezioni Regionali della Campania nella ... Secondo corriereirpinia.it
Manovra, Fratoianni: “Avs da sempre a favore della patrimoniale, è giusta” - "Noi veramente proponiamo la patrimoniale da sempre: è una proposta che Alleanza Verdi Sinistra ha messo in campo a lungo in solitudine . Riporta lopinionista.it