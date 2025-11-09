Alleanza Verdi e Sinistra propone una tassa straordinaria per l’1% più ricco del Paese | possibile gettito di 26 miliardi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova imposta sulle grandi ricchezze e sulle rendite straordinarie. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) presenta una strategia per ridurre le disuguaglianze e colpire le rendite elevate. Marco Grimaldi, nella foto d’apertura, esponente del partito, ha illustrato a La7 nel corso di Omnibus le principali misure: una tassa di solidarietà sulle imprese degli armamenti e su quelle energetiche fossili, che hanno ottenuto guadagni eccezionali grazie a conflitti e crisi economiche. Inoltre, Avs propone un contributo straordinario sull’1% più ricco della popolazione, pari all’ 1,3% del patrimonio, che potrebbe generare fino a 26 miliardi di euro all’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

