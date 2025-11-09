Alle Atp Finals subito impresa di Bolelli e Vavassori battuti i numeri 1 al mondo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono in due set Julian Cash e Lloyd Glasspool nella partita valida per il gruppo «Peter Fleming» delle Atp Finals che hanno preso il via oggi a Torino. Partita di altissimo spessore per gli azzurri, che battono i britannici campioni di Wimbledon in due set, per 7-5 6-3 e numeri 1 del ranking mondiale. Dopo un game inaugurale complicato, con ben quattro palle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alle Atp Finals subito impresa di Bolelli e Vavassori, battuti i numeri 1 al mondo

Altre letture consigliate

Ecco il programma completo delle Finals di Torino. Lunedì subito derby Sinner-Musetti? - facebook.com Vai su Facebook

Ecco il programma completo delle Finals di Torino. Lunedì subito derby Sinner-Musetti? - X Vai su X

Alle Atp Finals subito impresa di Bolelli e Vavassori, battuti i numeri 1 al mondo - Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono in due set Julian Cash e Lloyd Glasspool nella partita valida per il gruppo «Peter Fleming» delle Atp Finals che hanno preso il via oggi a Torino. Da msn.com

Atp Finals Torino: è il giorno di Sinner e Musetti, gli azzurri fanno sognare il pubblico - Torino si tinge d’azzurro: alle Atp Finals esordiscono oggi Sinner e Musetti, con il pubblico pronto a gremire l’Inalpi Arena e il Fan Village per una giornata storica del tennis italiano ... torino.corriere.it scrive

Finals, effetto Sinner: Torino è già ai suoi piedi, il programma. Quando arriva Alcaraz, i piani dello spagnolo - Alcaraz è ancora in Spagna dopo il clamoroso flop a Parigi, ecco quando arriverà. Segnala sport.virgilio.it