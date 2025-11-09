Allarme a Morterone | ' ' Un escursionista è caduto' ' Ma i soccorritori non trovano nessuno
Morterone (Lecco), 9 novembre 2025 – “È scivolato giù per il prato ”. Nella tarda mattinata di oggi è scattato l' allarme per un escursionista che sarebbe stato visto cadere e scivolare lungo un pendio d'erba. L'escursionista sarebbe scivolato nella zona del versante occidentale del monte Due Mani, a monte di Morterone, il paese più piccolo d'Italia. Soccorsi attivati immediatamente. Sono stati immediatamente attivati i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, che per tutto il pomeriggio hanno perlustrato l'area, a circa 1.500 metri di quota, su un crinale molto scosceso, con salti di roccia e forti pendenze, in un contento quindi molto impegnativo e senza punti di riferimento precisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
