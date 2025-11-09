Allagata la metropolitana di Milano linea rossa M1 chiusa fra Cairoli e Turro | attivi bus sostitutivi

Fanpage.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusa la linea rossa della metropolitana fra Cairoli e Turro per allagamento a causa di un tombino otturato in galleria. Attivate navette sostitutive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

