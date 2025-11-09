Allagata la metropolitana di Milano linea rossa M1 chiusa fra Cairoli e Turro | attivi bus sostitutivi
Chiusa la linea rossa della metropolitana fra Cairoli e Turro per allagamento a causa di un tombino otturato in galleria. Attivate navette sostitutive. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Disconnettere per proteggere il territorio della Città Metropolitana di Milano ? Questo è l’approccio del #PianoUrbanoIntegratoSpugna: accogliere l’acqua piovana direttamente nel suolo senza convogliarla in fognatura, evitando sovraccarichi e allagamen - facebook.com Vai su Facebook
Allagata la metropolitana di Milano, linea rossa M1 chiusa fra Cairoli e Turro: attivi bus sostitutivi - La linea rossa M1 chiusa nel tratto compreso tra Cairoli e Turro a causa di un allagamento ai binari a Palestro. Come scrive fanpage.it
Metropolitana Milano, binari allagati alla stazione di Palestro: linea M1 sospesa tra Cairoli e Turro, poi ripresa con rallentamenti - I tecnici del pronto intervento di Atm in galleria: tutto sarebbe partito da un tombino otturato. Segnala milano.corriere.it
Milano, sciopero trasporti venerdì 7 novembre: Atm chiude la linea M3 del metrò. Possibili rallentamenti per tram, bus e filobus - Il servizio potrebbe non essere garantito fino alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio, chiusa la linea gialla. Scrive milano.corriere.it