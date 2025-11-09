Alice simbolo di una nuova generazione di artigiani | Laboratorio a vista facciamo un pane senza compromessi
Lievito madre, laboratorio a vista e collaborazioni con filiere biologiche e controllate: Alice Bernardi racconta il Filonificio, un piccolo laboratorio artigianale in via Voltapaletto, in centro, che ha fatto della trasparenza, della sostenibilità e del tempo lento i propri ingredienti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
