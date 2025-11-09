Alexander Zverev piega Ben Shelton in due set e inizia bene l’avventura nelle ATP Finals 2025

Alexander Zverev ha iniziato bene il proprio cammino nelle ATP Finals 2025. All’ Inalpi Arena di Torino, il n.3 del ranking si è imposto nel primo incontro del Gruppo Borg contro l’americano Ben Shelton (n.6 ATP) con lo score di 6-3 7-6 (6) in 1 ora e 34 minuti di gioco. Dopo aver dominato il primo parziale, il tedesco ha rischiato grosso di capitolare nel tie-break del secondo parziale, fronteggiando e annullando tre set-point. Shelton ha di che rammaricarsi, per le chance non sfruttate. Jannik Sinner, da questo punto di vista, avrà preso nota, visto il suo esordio domani nel secondo incontro del raggruppamento contro il canadese Felix-Auger Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

