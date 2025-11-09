Alex Bonucchi morto folgorato ad Algeri l’hotel condannato al risarcimento | 53mila euro ai genitori

Repubblica.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza della Corte d'Appello contro la società che gestisce la struttura. L’avvocato della famiglia: “Così ristabilita la memoria del defunto e i diritti legittimi” della mamma e del padre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

alex bonucchi morto folgorato ad algeri l8217hotel condannato al risarcimento 53mila euro ai genitori

© Repubblica.it - Alex Bonucchi morto folgorato ad Algeri, l’hotel condannato al risarcimento: 53mila euro ai genitori

Approfondisci con queste news

alex bonucchi morto folgoratoModenese morto folgorato in Algeria, società dell'hotel condannata - Svolta nel caso di Alex Bonucchi, il cittadino modenese morto folgorato nel 2021 nella piscina di un hotel di Algeri. Segnala rainews.it

alex bonucchi morto folgoratoTurista italiano morto folgorato nella piscina di un hotel ad Algeri: condannata la società - La Corte d’Appello di Algeri ha condannato la società dell’hotel “Amsterdam” per la morte di Alex Bonucchi, folgorato nel 2021 ... Secondo fanpage.it

alex bonucchi morto folgoratoAlex Bonucchi, il modenese morto folgorato in piscina in Algeria, condannato l’hotel: «Alla famiglia per 53.000 euro, ora rivogliamo i suoi organi» - La Corte d'Appello della capitale algerina (dopo che il caso è stato riaperto) ha condannato la società che gestisce l'hotel «Amsterdam» di Rouïba. Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Alex Bonucchi Morto Folgorato