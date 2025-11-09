Alessia Fabiani sta con Berrettini ma non fatevi ingannare dal nome | ecco di chi si tratta

Un legame costruito sulla discrezione e sul rispetto: Berrettini è l’uomo che ha accompagnato Alessia Fabiani nei momenti più difficili e oggi la rende felice. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Cosa ha fatto Alessia Fabiani alle labbra? La verità è drammatica: il suo racconto lascia senza parole Dopo un lungo periodo di riservatezza, Alessia Fabiani torna a parlare della sua vita sentimentale e rivela per la prima volta il nome dell’uomo che da anni le sta accanto: Dario Berrettini. No, non si tratta del celebre tennista Matteo Berrettini, ma di un uomo lontano dal mondo dello spettacolo che ha saputo entrare nella vita della showgirl con delicatezza e rispetto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Alessia Fabiani sta con Berrettini, ma non fatevi ingannare dal nome: ecco di chi si tratta

