Alcaraz ‘esulta’ per Musetti | Meglio lui che Djokovic Poi fa i complimenti all’azzurro

Periodicodaily.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Avere nel gruppo uno come Djokovic è sempre dura, a essere sincero preferisco Lorenzo”. Così, sorridendo, Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Lorenzo Musetti nel suo girone alle Atp Finals, al posto di Novak Djokovic (costretto a rinunciare al torneo per infortunio, dopo la finale vinta nell'Atp 250 di Atene). . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

