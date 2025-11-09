Alcaraz ‘esulta’ per Musetti | Meglio lui che Djokovic Poi fa i complimenti all’azzurro

(Adnkronos) – "Avere nel gruppo uno come Djokovic è sempre dura, a essere sincero preferisco Lorenzo”. Così, sorridendo, Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Lorenzo Musetti nel suo girone alle Atp Finals, al posto di Novak Djokovic (costretto a rinunciare al torneo per infortunio, dopo la finale vinta nell'Atp 250 di Atene). . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

"#Alcaraz." - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

È stato davvero bello parlare di Sinner e Alcaraz con un grande signore e intenditore come David! - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz sincero: "Non mentirò, meglio Musetti che Djokovic nel girone" - Nelle due precedenti partecipazioni alle Nitto ATP Finals, Carlos Alcaraz non era mai riuscito a esordire con una vittoria. Riporta tennisworlditalia.com

Alcaraz, esordio vincente alle Atp Finals: buona la prima contro De Minaur - Oggi, domenica 9 novembre, il campione spagnolo ha sconfitto l'australiano Alex De Minaur in 2 set con il punteggio di 7- Si legge su today.it

ATP Finals – il girone di Musetti: solo con Alcaraz gli H2H in negativo, esordio con Fritz - Musetti prende il posto di Djokovic nel gruppo “Jimmy Connors” e trova Fritz all’esordio: l’analisi delle sfide che attendono il carrarino in quel di Torino E alla fine è arrivata la tanto desiderata ... Riporta tennisitaliano.it