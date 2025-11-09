Al Manuzzi il Cesena cala il tris all' Avellino e riparte subito dopo la sconfitta di Bari
Cesena-Avellino finisce 3-0 davanti ad oltre 13mila spettatori, il Cavalluccio si dimostra cinico e riparte subito dopo la sconfitta rimediata a Bari. Decisive le reti di Ciervo, Shpendi su rigore e Blesa. Irpini puniti forse in maniera troppo severa, spietati i bianconeri in contropiede e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
