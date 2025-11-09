Al Manuzzi il Cesena cala il tris all' Avellino e riparte subito dopo la sconfitta di Bari

Cesenatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena-Avellino finisce 3-0 davanti ad oltre 13mila spettatori, il Cavalluccio si dimostra cinico e riparte subito dopo la sconfitta rimediata a Bari. Decisive le reti di Ciervo, Shpendi su rigore e Blesa. Irpini puniti forse in maniera troppo severa, spietati i bianconeri in contropiede e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manuzzi cesena cala trisAl Manuzzi il Cesena cala il tris all'Avellino e riparte subito dopo la sconfitta di Bari - Al Manuzzi decidono le reti di Ciervo, Shpendi e Blesa, i bianconeri agganciano provvisoriamente il Monza a 23 punti. Scrive cesenatoday.it

manuzzi cesena cala trisCalcio, il Cesena travolge 3-0 l'Avellino - Nella 12esima giornata di Serie B, romagnoli devastanti al Manuzzi. Come scrive rainews.it

manuzzi cesena cala trisCesena travolgente, Avellino al tappeto: 3-0 all’Orogel Stadium - I lupi non trovano mai la scossa e restano inchiodati a un pomeriggio difficile ... Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Manuzzi Cesena Cala Tris