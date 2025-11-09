al jean lascia il ruolo di showrunner dei simpsons dopo 25 anni

il cambio di guida nel mondo di “The Simpsons”: addio ad al jean come showrunner. Una delle figure più influenti nella lunga storia di “The Simpsons” ha annunciato ufficialmente il suo addio al ruolo di sceneggiatore principale e showrunner della famosa serie animata. Dopo oltre due decenni di gestione, al jean lascia il comando, segnando la fine di un’epoca e aprendo nuove possibilità per la serie. la carriera di al jean all’interno di “the simpsons”. Al jean ha contribuito a plasmare l’identità dello show fin dal suo esordio, partecipando alle prime stagioni come membro dello staff di scrittura dal 1989. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

