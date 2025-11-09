Al Dall’Ara un Napoli con Elmas Mancherà il tifo

Al Dall’Ara contro il Bologna oggi alle 15.00 potrebbe toccare a Eljif Elmas partire da titolare nel tridente d’attacco. Le ultime indiscrezioni raccontano di un macedone pronto a partire dall’inizio sulla corsia sinistra. E’ un ruolo già ricoperto più volte fin dall’annata dello Scudetto con Luciano Spalletti in panchina. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che racconta anche un interessante retroscena di mercato legato all’ex Fenerbahçe. Elmas dal primo minuto al Dall’Ara?. Così Il Corriere dello Sport sul centrocampista macedone: “L’allenatore lo voleva riportare a casa già a gennaio, ma per una questione di slot di extracomunitari non se ne fece più nulla e andò al Torino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Al Dall’Ara un Napoli con Elmas. Mancherà il tifo

Leggi anche questi approfondimenti

Il CT dell'Italia Under 21, Silvio Baldini, ha diramato la lista dei calciatore convocati per le gare di qualificazione agli Europei contro Polonia e Montenegro Dalla lista è assente il nome di Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli Un'assenza s - X Vai su X

Avviso - Viabilità cittadina Al fine di consentire i lavori di rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione stradale in via Firenze dall’incrocio con via Napoli fino all’incrocio con via Assisi sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittad - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, è Elmas il prescelto come esterno: il Lipsia vorrebbe venderlo a titolo definitivo - Saranno ultimi giorni di calciomercato molto intensi per il Napoli, che nonostante abbia già annunciato diversi nuovi acquisti deve completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Si legge su gianlucadimarzio.com

Napoli, con Elmas al Lipsia ora in azzurro può arrivare Samardzic - L’operazione che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli risponde a tutti i requisiti fissati da Aurelio De Laurentiis nella politica aziendale. gazzetta.it scrive

Napoli, Elmas è vicinissimo: le news di calciomercato - La giornata di martedì 26 agosto è risultata decisiva, con le parti che si sono avvicinate tantissimo a un'intesa totale. Riporta sport.sky.it