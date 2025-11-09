Aids cura dell’altro per immagini
Attraversando la rassegna stampa dedicata al quarantaseiesimo festival di Venezia, l'edizione cioè del 1989, non è difficile ricostruire l'accoglienza, tiepida o scandalizzata, che salutò, in concorso, la bislacca pellicola di.
Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ospita, dal 4 ottobre 2025 al 10 maggio 2026, un'esposizione sulla crisi dell'HIV-AIDS tra gli anni Ottanta e Novanta, a cura di Michele Bertolino.
Hiv/Aids. Ma prima o poi arriverà la cura "definitiva" in grado di eradicare il virus? - Avremo ancora nuovi farmaci o la ricerca su questo fronte si sta arenando, complice inconsapevole anche la cronicizzazione della malattia?
Aids e Hiv. Italia all'avanguardia nella cura dei pazienti. Premiati i giovani ricercatori - Sono 11 i progetti finanziati dall'UE guidati da leadership italiana.