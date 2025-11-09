Il giornalista Stefano Agresti ha analizzato il pareggio tra il Parma e il Milan parlando della partita e non solo. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agresti: “Difficoltà contro le ‘piccole’ difficile da spiegare. Due note positive per il Milan”