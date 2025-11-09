Aggressioni in ospedale l' allarme del Sap | Necessarie assunzioni straordinarie

Dopo le ultime e frequenti aggressioni al personale sanitario in ospedale interviene il Sap parlando di una “carenza di organico” come “risultato frutto di scelte politiche scellerate e sbagliate degli anni passati. Sono più di 15 anni che il SAP lancia l'allarme su questo argomento: è necessario. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giorgia Meloni non vi dice la verità sulle aggressioni al personale sanitario. Ve lo spiego dall’ospedale di Asti, dove in dieci giorni medici e infermieri hanno subito tre violenze. E mentre il governo mente noi vogliamo agire: più assunzioni, stipendi dignitosi e p - facebook.com Vai su Facebook

Como, troppe aggressioni agli operatori in ospedale: corsi per il personale medico con la Polizia - Le aggressioni ai danni del personale sanitario comportano rilevanti ripercussioni sul benessere degli operatori. Si legge su comozero.it

Aggressione shock all’ospedale dei Castelli: paziente attacca cinque sanitari - I cinque operatori coinvolti hanno riportato ferite e contusioni, mentre l'aggressore è stato prontamente denunciato alle autorità competenti ... Scrive ilquotidianodellazio.it

Aggressioni in ospedale, l'Ulss 1 acquista braccialetti da polso con l'allarme - L’Ulss Dolomiti sta procedendo all’acquisto dei dispositivi di allarme da polso in via prioritaria per i quattro Pronto soccorso territoriali e per il personale che lavora nel reparto di ... Da ilgazzettino.it