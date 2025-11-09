Aggredito da due balordi il sarto Pucci sventa una rapina
Massa, 9 novembre 2025 – Una presenza costante a due passi dalla stazione ferroviaria. Tutti nel quartiere lo conoscono: Franco Pucci è una vera e propria istituzione della zona. E quindi fa ancora più rabbia vederlo vittima suo malgrado di una tentata rapina avvenuta la sera di Halloween. Il noto sarto che ha lavorato per tutta la città dal lontano 1960 è provato da quanto accaduto, ma non arretra e non ci ha mai pensato un secondo a lasciare: “Sono qui da oltre 60 anni. Tra pochi giorni sarà il mio compleanno? Smettere? Non ne ho nessuna intenzione”. Una carriera nella sartoria iniziata sin da giovane, che lo portò a confrontarsi e a imparare dai sarti cittadini, prima di mettersi in proprio, Pucci, grande appassionato di ciclismo è una vera e propria icona del quartiere: a 92 anni c’è praticamente sempre al lavoro, dalle 6 della mattina fino alle 19,30 la sera, quando capita anche la domenica mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Ennesima aggressione. Questa volta è accaduto a un poliziotto delle volanti della Questura di Biella ad essere stato aggredito brutalmente con un cacciavite alla testa mentre agiva nel pieno delle proprie funzioni e senza un valido motivo – dichiara Matteo Ci - facebook.com Vai su Facebook
Aggredito da due balordi, il sarto Pucci sventa una rapina - “Ho provato a difendermi con una forbice, poi ho chiesto aiuto: sono scappati” ... Come scrive msn.com
Rimprovera due balordi, avvocato aggredito in strada a calci e pugni - Ieri il trasferimento all’ospedale di Siena per un delicato intervento maxillofacciale Grosseto, 3 ottobre 2025 ... Scrive lanazione.it
Paura per Vittorio Feltri, aggredito in pieno giorno da due balordi: il racconto choc - Intervenuto a Fuori dal Coro, Vittorio Feltri ha parlato dello stato in cui si trova Milano: ecco che cosa gli è successo ... Scrive msn.com