aggredito da due balordi il sarto pucci sventa una rapina

Massa, 9 novembre 2025 – Una presenza costante a due passi dalla stazione ferroviaria. Tutti nel quartiere lo conoscono: Franco Pucci è una vera e propria istituzione della zona. E quindi fa ancora più rabbia vederlo vittima suo malgrado di una tentata rapina avvenuta la sera di Halloween. Il noto sarto che ha lavorato per tutta la città dal lontano 1960 è provato da quanto accaduto, ma non arretra e non ci ha mai pensato un secondo a lasciare: “Sono qui da oltre 60 anni. Tra pochi giorni sarà il mio compleanno? Smettere? Non ne ho nessuna intenzione”. Una carriera nella sartoria iniziata sin da giovane, che lo portò a confrontarsi e a imparare dai sarti cittadini, prima di mettersi in proprio, Pucci, grande appassionato di ciclismo è una vera e propria icona del quartiere: a 92 anni c’è praticamente sempre al lavoro, dalle 6 della mattina fino alle 19,30 la sera, quando capita anche la domenica mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

