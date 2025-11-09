Affari Tuoi Aurora furiosa con Sebastiano | Sta pensando a come mollarlo

Domenica 9 novembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il conduttore ha aperto la serata accogliendo una nuova pacchista: Valentina, originaria della Puglia ma residente a Malpensa, dove lavora come agente di autonoleggio. Il protagonista della puntata è stato Sebastiano, rappresentante della Regione Veneto, ormai alla sua sedicesima partecipazione. Di professione “petacarte”, ha deciso di condividere l’esperienza televisiva con la sua compagna Aurora, impiegata amministrativa. I due stanno insieme da cinque anni: si sono conosciuti poco dopo il lockdown, dopo un lungo corteggiamento durato cinque mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

