AEW | Chris Jericho scatena il web tornano le speculazioni sul suo rientro in WWE

Chris Jericho ha appena compiuto 55 anni e ci tiene a far sapere al mondo che non ha alcuna intenzione di rallentare. L’ex AEW World Champion ha sorpreso tutti su Instagram mostrando una forma fisica incredibilmente scolpita, dando nuova linfa alle voci su un possibile ritorno in WWE. Nella foto, pubblicata nel giorno del suo compleanno, Jericho posa a torso nudo davanti allo specchio, apparendo più asciutto e muscoloso che negli ultimi anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Jericho (@chrisjerichofozzy) I fan hanno subito iniziato a collegare i puntini, soprattutto dopo che Jericho ha messo “mi piace” a un commento che diceva semplicemente: “WrestleMania baby”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho scatena il web, tornano le speculazioni sul suo rientro in WWE

