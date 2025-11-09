Adescava uomini per vendicare donne tradite condannata
Si sarebbe autodesignata come una sorta di « giustiziera dei tradimenti virtuali», che lei stessa ordiva dalla sua casa in Lombardia, scegliendo in maniera totalmente casuale i suoi bersagli, spinta a suo dire dalla volontà di difendere le donne. Una sessantenne è stata condannata dal tribunale di Prato per revenge porn, diffamazione, stalking e sostituzione di persona, per una pena totale di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
