Addio Peppe Vessicchio Una lunga storia d’amore | Sanremo perde il Maestro

Roma, 8 novembre 2025 – I l Festival di Sanremo perde un’altra sua colonna. Dopo l’addio di Pippo Baudo è arrivato quello, in punta di piedi, d i Peppe Vessicchio. Un animo gentile della musica italiana che ieri a 69 anni è sceso dal podio con la sua bacchetta sottobraccio nel reparto rianimazione del San Camillo Forlanini di Roma dov’era ricoverato per una polmonite interstiziale, precipitata rapidamente. Con lui se ne va un simbolo della tv, consacrato proprio da quell’Ariston in cui aveva trionfato quattro volte, con gli Avion Travel di Sentimento nel 2000, con l’Alexia di Per dire di no nel 2003, col Valerio Scanu di Per tutte le volte del 2010, col Roberto Vecchioni di Chiamami ancora amore nel 2011, anche se tra rose e gladioli della kermesse aveva diretto pure Mia Martini, Mango, Elio e le Storie Tese, Le Vibrazioni, Gianluca Grignani, Arisa, e molti altri ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio Peppe Vessicchio. Una lunga storia d’amore: Sanremo perde il Maestro

