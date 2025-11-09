Addio al Maestro Vessicchio | causa della morte

Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio è deceduto all’età di 69 anni presso l’Ospedale San Camillo di Roma a causa di una “polmonite interstiziale precipitata rapidamente”.? La Causa del Decesso: Polmonite Interstiziale Il maestro Giuseppe detto Beppe Vessicchio si è spento ieri, 8 novembre 2025, a 69 anni. Il bollettino medico dell’Ospedale San Camillo di . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Addio al Maestro Vessicchio: causa della morte

Argomenti simili trattati di recente

Addio al maestro #PeppeVessicchio, l’applauso di gratitudine di #BallandoConLeStelle ? - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Peppe Vessicchio: le cause della morte - È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutto nel mondo della musica italiana e cordoglio dei colleghi e dei fan ... Da libero.it

Giuseppe Vessicchio, addio al maestro che dirigeva l’italiana leggerezza - Lo “strapuntino” dell’Ariston si spegne a 69 anni: un’ombra sul palco del Festival di Sanremo. stonemusic.it scrive

Addio a Peppe Vessicchio, Maestro di Sanremo e della musica italiana - Giuseppe “Peppe” Vessicchio è morto ieri all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo- Scrive lavocedivenezia.it