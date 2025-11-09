Addio al maestro Beppe Vessicchio manifesti funebri a Napoli vicino al Conservatorio dove studiò

Manifesti funebri per ricordare il maestro Peppe Vessicchio nella zona dei Decumani di Napoli. L'impresario funebre a Fanpage.it: "Ha portato il nome della città in alto nel mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Tg2. . Addio a #BeppeVessicchio, il maestro di tanti #Sanremo. Aveva 69 anni. Il cordoglio dei presidenti di Senato e Camera e della premier #Meloni e il ricordo di tanti artisti - facebook.com Vai su Facebook

Addio Maestro! È morto a 69 anni il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio - Vessicchio era nato a Napoli il 17 marzo del 1956 e aveva lavorato come direttore d'orchestra con con molti cantanti ... Si legge su rainews.it

Addio a Beppe Vessicchio, il commosso ricordo di Vecchioni: “È come se fosse sparita la musica” - Roberto Vecchioni ricorda con commozione Beppe Vessicchio, il maestro d’orchestra con cui vinse Sanremo: “È come se fosse sparita la musica. la7.it scrive

“Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”: addio al maestro gentile che ha insegnato all’Italia ad ascoltare la musica (e il silenzio). Da Sanremo ad Amici, una vita con la ... - Si è spento a 69 anni il maestro napoletano, quattro volte vincitore del Festival e volto amatissimo della musica italiana ... Si legge su ilfattoquotidiano.it