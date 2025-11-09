Addio a Beppe Vessicchio | Fabio Fazio gli dedica la puntata di Che tempo che fa | ‘Doveva essere qui’

“Abbiamo perso un amico”: l’apertura commossa di Fabio Fazio. Una puntata aperta nel segno del dolore e del ricordo. Fabio Fazio, visibilmente emozionato, ha dedicato l’intera puntata del 9 novembre di Che tempo che fa al maestro Beppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre a 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. “È una puntata un po’ difficile, abbiamo questo peso grosso sul cuore. Abbiamo perso una persona alla quale tutti volevamo bene. Abbiamo perso un amico che era atteso qui la settimana scorsa, ma poi ha avuto questo problema. Questa puntata è totalmente dedicata a lui” – ha detto Fazio aprendo la serata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Beppe Vessicchio: Fabio Fazio gli dedica la puntata di Che tempo che fa: ‘Doveva essere qui’

