Ad Ameno un week end di bancarelle e regali con il Mercatino di Natale

Sabato 22 e domenica 23 novembre ad Ameno torna l'appuntamento con il Mercatino di Natale.Sabato dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 18 lungo le vie del paese torneranno artigiani e hobbisti, con le loro creazioni. Non mancheranno poi: la Casa di Babbo Natale, caldarroste e vin brulè. 🔗 Leggi su Novaratoday.it